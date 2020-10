Burgemeesters uit Vlaamse Rand onderzoeken morgen strengere maatregelen

De negentien burgemeesters van de Vlaamse Rand rond Brussel komen morgenochtend samen om zich te buigen over extra coronamaatregelen voor de Rand. Dat zegt de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. Bonte zelf pleit er alvast voor de Brusselse verstrengingen over te nemen in de Vlaamse Rand. Bonte “betreurt” ook de “afwachtende houding van de de Vlaamse regering”.

Terwijl Wallonië en Brussel strengere coronamaatregelen nemen, houdt Vlaanderen de boot voorlopig af. Vlaams minister-president Jan Jambon wil eerst bekijken wat het effect is van de huidige maatregelen.

“Ik betreur die afwachtende houding”, reageert Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde. “We staan allemaal voor dezelfde uitdaging. We zouden schouder aan schouder moeten staan in de strijd tegen dit virus”, aldus Bonte.

Even erg als in Brussel

De Vilvoordse burgemeester had eerder dit weekend gevraagd om steun en bijkomende stappen vanuit Vlaanderen. De cijfers in Vilvoorde en andere gemeenten van de Vlaamse Rand zijn namelijk “even erg of erger” dan in Brussel zelf. Maar in Het Nieuws van VTM zei minister-president Jambon daarover dat “lokale problemen lokaal moeten aangepakt worden”.

“Het klopt dat we lokaal maatregelen kunnen nemen en we zullen die verantwoordelijkheid ook opnemen”, erkent Bonte. “Maar deze pandemie is een globaal probleem. Daarom dat we best samenwerken”, aldus Bonte.