Jambon: “Wil eerst effect van maatregelen afwachten vooraleer bij te sturen”

Terwijl Wallonië en Brussel strengere maatregelen nemen wil Vlaams minister-president Jan Jambon eerst het effect van de huidige maatregelen afwachten. Als die maatregelen toch onvoldoende effect zouden hebben, wil Jambon wel “bijsturen”. Dat heeft hij gezegd in De Zevende Dag.

Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) vraagt intussen dat de Vlaamse gemeenschap net als de Frans gemeenschap de herfstvakantie verlengt. Jambon wil niet “vooruitlopen” op die beslissing.

Vlaams minister-president Jan Jambon wil eerst het effect van die maatregelen afwachten alvorens bijkomende stappen te zetten. “Het duurt 10 to 14 dagen om het effect van maatregelen te zien”, aldus Jambon in de Zevende Dag. “Laten we nu eerst zien of het effect zich ook omzet in een ombuiging van de curve.”

“Het hoofd koel houden”

Jambon erkent dat de cijfers de verkeerde kant opgaan en dat het gezondheidssysteem onder druk staat. “Maar door vandaag bijkomende maatregelen te nemen, ga je dat niet oplossen”. Jambon wil “het hoofd koel houden”. “Je moet niet bang zijn om maatregelen te nemen, maar men moet ook geen overdreven maatregelen nemen”, klinkt het.

Quid herfstvakantie?

In De Zevende Dag drong Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) er bij Vlaanderen op aan om net als de Franse gemeenschap de herfstvakantie te verlengen om zo de verspreiding van het virus af te remmen. Aan Vlaamse kant heeft men die boot tot nog toe afgehouden.

Volgens minister-president Jambon houdt minister van Onderwijs Ben Weyts “de vinger aan de pols”. Hij wil zelf niet op de kwestie vooruitlopen. Jambon herhaalt wel nog eens dat de school een “gecontroleerde omgeving is”. “Wanneer kinderen niet in het onderwijs zitten, zijn ze elders. Als je de kinderen de straat op laat gaan. Dan heb je daar geen controle over”, aldus Jambon.

Een nieuwe lockdown zoals in maart is volgens Jambon op dit moment niet nodig. Volgens hem is de situatie en de kennis over het virus nu ook anders. “Maar zeg nooit nooit”, aldus Jambon. Hij rekent erop dat de genomen maatregelen hun effect zullen hebben op de curve. als dat niet zo is, “dan gaan we moeten bijsturen”, klinkt het.