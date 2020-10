Dit is de ideale zithouding, of je nu van thuis uit werkt of niet

Telewerken is weer de norm en hoewel sommigen dat zien als een hele opluchting (of niet), zijn er ook negatieve kanten aan verbonden. Waar je op het werk meestal beschikt over een ergonomische bureaustoel, is dat thuis vaak niet het geval. Wat betekent dat de kans groots is dat je de laatste tijd sukkelt met rugklachten.

Een goede zithouding vinden, is geen geintje. Vaak is je bureau net te hoog of te laag, is je stoel niet goed afgesteld of is de verleiding groot om de hele dag vanuit de zetel te werken. Met alle gevolgen van dien. En als we eerlijk zijn, weten we zelf ook niet goed wat nu net de perfecte houding is om achter ons bureau te zitten.

Standbeeld

Nochtans is het niet heel moeilijk. Volgens Chloé Arnoux, osteopate, doe je het best alsof je een Egyptisch standbeeld bent. Als je je nu afvraagt wat ze daar juist mee bedoelt, ben je niet de enige. “De knieën moeten in lijn zijn met de enkels, de buste loodrecht op de bovenbenen, de ellebogen recht onder de schouders en de onderarmen in het verlengde van de ellebogen”, aldus Arnoux aan Marie Claire. Al je lichaamsdelen moeten zich dus in een rechte hoek bevinden. “Wie goed zit, kan rustig ademen via de buik. Zo niet, dan zijn het je buikspieren die je lichaam in evenwicht houden, wat op termijn vermoeiend is.” Je ogen moeten zich trouwens richten op het midden van je beeldscherm, dus wat geschuif is waarschijnlijk nodig om de juiste positie te vinden. Maar eens je die gevonden hebt, zal je leven een stuk aangenamer zijn.