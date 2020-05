Als je toch heel de dag zetel ligt, bescherm dan je rug met deze houding

Sinds de lockdown is het favoriete tijdverdrijf van heel wat mensen urenlang in de zetel liggen en naar televisie kijken. Helaas veroorzaakt een slechte houding in je sofa al snel rugpijn die soms moeilijk te bestrijden is. Daarom hebben we voor jou de ideale positie voor een avondje Netflix and chill opgezocht.

De grootste gezondheidskwaal wereldwijd is momenteel nog het coronavirus, maar binnen enkele jaren zal het rugklachten zijn. We zitten of liggen heel de dag verkeerd, of het nu op kantoor, in de wagen, aan tafel of in de zetel is. We liggen half onderuit, met onze rug gedraaid naar de televisie, zonder ondersteuning voor onze rug en klagen dan dat we last krijgen aan onze schouders of onderrug. Zeker nu we door de lockdown heel wat uren in de zetel spenderen, is het belangrijk dat we dat in een goede houding doen. En die blijkt niet eens zo moeilijk te zijn.

Voeten plat, rug recht

De Britse meubelketen Furniture Choice vroeg aan kinesiste Lyndsay Hirst naar de ideale houding om in de zetel naar televisie te kijken. Zij raad iedereen aan om simpelweg je voeten plat op de grond te zetten, je rug tegen de kussens te plaatsen en vooruit te kijken. Op die manier staat het hoofd in lijn met de schouders en de rug en bevinden de heupen zich in een neutrale positie.

“Nu, hoewel dit de ideale positie is, zal je toch wat ongemak ervaren als je ze lang volhoudt”, laat Hirst nog weten. “Dat is omdat het lichaam gemaakt is om te bewegen. Ik raad dan ook aan dat je af en toe rechtstaat en wat rondloopt. Zo zorg je er meteen ook voor dat je niet afzakt naar een minder goede houding.”

Laat het hoofd niet zakken

Want afzakken is wat mensen meestal doen en dat is niet goed voor je rug en schouders. Uit een Brits onderzoek blijkt dat 27% van de eilandbewoners hun benen in de lengte van de zetel laten rusten en hun hoofd en bovenlichaam draaien om het televisiescherm te kunnen zien. Het nadeel hiervan is dat de ruggengraat gedraaid staat, wat na verloop van tijd pijn kan laten uitstralen op de heupen of onderrug.

Een kwart van de Britten gaf aan graag helemaal onderuitgezakt in de zetel te liggen met een voetsteuntje waar ze hun benen op leggen. Dat is geen goede positie, want ze biedt geen ondersteuning voor de onderrug en duwt vocht naar de achterkant van de ruggenwervels, waardoor de druk daarin verhoogt. De schouders en nek moeten ook harder werken om het hoofd recht te houden, wat kan leiden tot spierpijn.