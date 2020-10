BIZAR. In dit afgelegen Italiaans dorpje wonen slechts twee mensen, ook zij doen aan social distancing

In het afgelegen Italiaanse dorpje Nortosce wonen slechts twee mensen: de 82-jarige Giovanni Carilli en de 74-jarige Giampiere Nobili. Ook al zijn ze maar met hun tweetjes, de heren passen de coronamaatregelen nauwgezet toe. Ze dragen te alle tijde een mondmasker wanneer ze hun huis verlaten en als Goivanni en Giampiere met elkaar afspreken voor een wandeling of een espresso, houden ze ook afstand van elkaar.

In Italië is het momenteel verplicht om in publieke ruimtes een mondmasker te dragen en de afstand te bewaren. Giovanni en Giampiero hebben niet zoveel last van anderen, maar beslisten toch om de maatregelen op te volgen. Ze vrezen immers dat het coronavirus ook hun dorpje zal bereiken.

“Wie gaat er voor mij zorgen als ik ziek word?”, zegt Giampiero aan CNN Travel. “Ik ben oud, maar ik wil hier blijven wonen zodat ik voor mijn schapen, wijnstokken, bijenkorven en boomgaard kan blijven zorgen. Ik geniet heel erg van mijn leven.”

“We volgen de regels op omdat het regels zijn. We doen het niet alleen voor onze gezondheid”, vult Giovanni aan. “Het is niet iets ‘goed’ of ‘slecht’, het gaat om het principe. Voor je eigen bestwil en dat van anderen.”

