BIZAR. Deze overblijfselen van de pest in Italië maken hun comeback

Hoewel de impact van het coronavirus op onze leefwereld dezer dagen ongezien lijkt, is het heus niet de eerste keer dat de mensheid met een pandemie wordt geconfronteerd. Niet alleen in de recentere geschiedenis, maar ook tijdens de nieuwe tijd. De wereld kreeg toen te maken met de pest en dat zorgde ervoor dat de mens zich aanpaste, op allerlei manieren.

Denken we aan Italië, dan denken de meesten van ons ook aan wijn. Het is geen geheim dat de Italianen verzot zijn op een goed glas ‘druivensap’ en dat is niets nieuws. Ook in de nieuwe tijd – toen de pest door de straten waarde – was dat al het geval. Het hoeft dus niet te verbazen dat de Italianen ook toen op zoek gingen naar veilige manieren om alsnog van het drankje te kunnen genieten.

Buchette del vino

Die oplossing kwam er in de nieuwe tijd in de vorm van wijnraampjes, ook wel buchette del vino genoemd. De raampjes waren net groot genoeg om een glas wijn door te verkopen, zodat de handelaars (in sommige gevallen afkomstig van de rijkste families in de streek) niet in direct contact moesten treden met de consument, die vaak afkomstig was van de lagere arbeidsklasse. Vooral in Firenze waren de raampjes erg in trek en tot op heden zouden er zo’n 150 zijn overgebleven. Nu, nu de coronapandemie onze levens beheerst, maken de buchette hun comeback. Ze zijn de perfecte manier om contactloos een glas wijn (of een koffie) te bestellen. Restaurant Babae was vorig jaar de eerste om ze opnieuw in gebruik te nemen en nu volgen steeds meer horeca-gelegenheden hun voorbeeld. Een leuke manier om een stukje geschiedenis opnieuw tot leven te brengen en tegelijkertijd de gezondheidsvoorschrfiten te respecteren!