Drie oefeningen om je bilspieren te trainen van achter je bureau

Nu velen onder ons weer van thuis uit werken en de dagen steeds korter en kouder worden, durven we weleens vergeten om te sporten. De motivatie ontbreekt simpelweg. Nochtans is genoeg bewegen essentieel om scherp van geest te blijven, zeker tijdens deze bizarre tijden.

Op tijd en stond gaan joggen, wandelen of fietsen is tegenwoordig de ideale manier om coronaproof toch nog wat te bewegen. Maar hoewel je er algemeen fitter van wordt, ontwikkelen je bilspieren zich niet erg snel op die manier. Gelukkig kan je die ook gewoon van achter je bureau trainen.

Trappen lopen

Oké, deze oefening doe je niet écht van achter je bureau, maar makkelijk is het wel. Vermijd thuis of op het werk de lift en ga in plaats daarvan met de trap naar boven. In plaats van gewoon de trap op te wandelen, neem je best twee trappen tegelijk, terwijl je je voet goed plat neerzet. Als je dat voldoende doet, worden je billen binnen de kortste keren staalhard.

Opspannen

Nu tijd voor een oefening die je wel gewoon al zittend kan uitvoeren. Terwijl je aan het typen bent, kan je je billen afzonderlijk opspannen. Doe dat tienmaal links, tienmaal rechts en ten slotte nog tienmaal beide kanten tegelijk. Makkelijk, perfect te combineren met je typwerk en je zal snel resultaat zien.

Koffiepauze

Ga je een koffietje of een glas water halen in de keuken? Profiteer daar dan van door deze oefening uit te voeren. Ga rechtop staan, span je buikspieren goed op, strek je been naar opzij en til je voet nu van de grond. Blijf zo twintig seconden staan en herhaal aan de andere kant. In het beste geval doe je dit drie keer aan elke kant, al kan je er natuurlijk ook een gewoonte van maken om dit elke keer te doen wanneer je koffie gaat halen. En laten we eerlijk zijn: dat is vaak.