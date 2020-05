OOPS! String van Saartje Vandendriessche komt piepen tijdens loopoefening (video)

Gênant momentje voor Saartje Vandendriessche tijdens ‘De Container Cup’. Bij de loopproef begon haar broek plots af te zakken…

In ‘De Container Cup’ nemen bekende gezichten het tegen elkaar op in verschillende proeven. Gisteren was het de beurt aan Rik Verheye en Saartje Vandendriessche. Alsof de loopproef al niet zwaar genoeg was, kreeg die laatste te maken met een extra hindernis. De sportbroek van de 45-jarige ‘Vlaanderen Vakantieland’-presentatrice zakte af waardoor haar string te zien was. “Waarom moet dat weer met mij gebeuren”, lachte ze.

Hilarisch commentaar

Commentatoren Pedro Elias en Wesley Sonck gniffelden op hun manier. “Hier gaan we geen commentaar op geven. Wij hebben dit niet gezien. Ik wist niet dat de string terug was. Ik dacht dat dat een modeverschijnsel was van de jaren 90, maar blijkbaar helpt het in sportieve situaties. Ik ben zo blij dat de eerste broek die hier afzakt bij Saartje is en niet bij Dirk Van Tichelt”, knipoogde Pedro.

Uiteindelijk zette Saartje een mooie tijd neer, al kwam ze vijf seconden te kort voor het podium. Rik Verheye nam de eerste plaats over.