De Planckaerts na kritiek: “Dit is niet onze eerste renovatie en we nemen geen risico’s”

De familie Planckaert, die gisteren kritiek kreeg van de Confederatie Bouw over de veiligheidsregels tijdens hun verbouwing in Frankrijk, heeft al meerdere renovaties achter de rug. “We nemen daarbij geen risico’s”, benadrukken Eddy, Christa en co.

‘Château Planckaert’ op Eén volgt Eddy en Christa Planckaert en hun kinderen, schoon- en kleinkinderen tijdens hun uitdaging om van een uitgebrand kasteel in Frankrijk een nieuw verblijf te maken. Met zowat anderhalf miljoen kijkers is het zondagavondprogramma momenteel een kijkcijferhit.

Amateurisme

Maar volgens de Confederatie Bouw lapt de familie Planckaert tijdens die verbouwingen vaak de veiligheidsregels aan hun laars. De confederatie haalt tal van voorbeelden aan, zoals OSB-platen die met een kraan getild worden, maar met ongelijkmatig verdeeld gewicht. “Het is ronduit amateurisme”, luidt het.

De Planckaerts benadrukken dat het niet hun eerste renovatie is. “We weten wat we doen en nemen hierbij geen risico’s. We werken als familie al lang samen voor deze gezamenlijke projecten en kunnen op elkaar vertrouwen.”

Authentiek

De VRT begrijpt de bezorgdheid van de Confederatie Bouw. “De familie Planckaert heeft ervaring met renovaties en zegt daarbij geen risico’s te nemen. Met ’Chateau Planckaert’ brengen we hun werken in het kasteel in beeld en daar grijpen we niet bij in. Zo blijft de familie Planckaert authentiek en zo kent het Vlaamse publiek hen ook door en door”, is de reactie van de openbare omroep.

Steigerfabrikant Afix Group uit Aalter stuurde ook al een persbericht uit over de samenwerking met de Planckaerts. De familie zocht voor hun verbouwing naar verluidt “een betrouwbare partner die instaat voor veilige werftoegang op hoogte”. “Afix heeft ervaring in dergelijke werkzaamheden en kan op snelle en efficiënte wijze in België maar ook in Frankrijk veilige steigerconstructies leveren en monteren. Voor de heropbouw van het kasteel leverde Afix de engineering, de renovatiesteigers, het projectbeheer en uiteindelijke montage van 1.200 m2 systeemsteigers op locatie”, luidt het.