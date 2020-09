Junior Planckaert heeft een lief, dat ook te zien zal zijn in ‘Chateau Planckaert’

Junior Planckaert, zoon van ex-wielrenner Eddy en te zien in ‘Chateau Planckaert’, is niet langer vrijgezel. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De gelukkige, Shana Goossens uit Vilvoorde, zal binnenkort ook te zien zijn in de populaire realityshow op Eén.

De liefdesstatus van jongste zoon Junior is een populair onderwerp van spot in ‘Chateau Planckaert’, het kijkcijferkanon van Eén. De 28-jarige jongeman, die nog thuis woont bij vader Eddy en moeder Christa, geraakte maar niet van straat. In de eerste aflevering van de realityshow liet moeder Christa zelfs aan de Franse burgemeester van het dorpje waar hun bouwvallig kasteel staat weten dat zoonlief Junior zeer vrijgezel was – met een knipoog dat daar dringend verandering in moest komen.

Datingapp

Maar binnenkort is het dus gedaan met de grappen en grollen over Juniors gebrek aan actie in de slaapkamer. Junior leerde de 27-jarige Shana Goossens uit Vilvoorde kennen op een datingapp. Shana is al verschillende keren op bezoek geweest bij de familie Planckaert, en zal binnenkort ook te zien zijn in ‘Chateau Planckaert’, dat elke zondagavond het mooie weer maakt op Eén.