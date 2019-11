VIDEO. Familie Planckaert binnenkort terug te zien op tv

De familie Planckaert, bekend van de VTM-reeks ‘De Planckaerts’ en van wielerlegende Eddy, krijgt een nieuwe tv-reeks. In januari start Eén met de opnames voor ‘Château Planckaert’. Daarin volgt de VRT-zender de familie tijdens hun uitdaging om van een verwaarloosd kasteel in Frankrijk een chambre d’hôte te maken.

‘Château Planckaert’ vertelt het verhaal “over dromen en hoop, leren omgaan met tegenslagen, en de onverbrekelijke band binnen een gezin”. Het project met het verwaarloosd kasteel is een idee van Eddy en zijn vrouw Christa. Volgens de perstekst van de VRT kochten ze in een impulsieve bui een kasteel van Lodewijk XV om er een hotel van te maken. Er is echter een probleem: het kasteel heeft een volledige renovatie nodig. Na een brand in 2015 was het dak van het pand volledig weg en de binnenkant verwoest.

Dagelijkse ratrace

Eddy en Christa hebben lang gedroomd om zich terug te trekken uit de dagelijkse ratrace. “Een reeks tegenslagen zorgde er echter voor dat er niet veel ruimte meer was om te dromen en een opgroeiend gezin ruk je niet zomaar weg uit hun vertrouwde omgeving”, getuigen ze. “Daarom werden die plannen opgeborgen. Maar tijdens een vakantie in Frankrijk botsten we op een uitgebrand kasteel. We kijken enorm uit naar de dagen, weken en maanden die we samen mogen doorbrengen in Frankrijk, samenwerkend aan één doel.”

De reeks, een programma van Vincent TV België, is in het najaar van 2020 op Eén te zien.