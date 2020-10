Koen Wauters en Joris Brys schenken bloedplasma voor COVID-onderzoek

Zanger/presentator Koen Wauters en StuBru-presentator Joris Brys hebben vandaag in het Rode-Kruisdonorcentrum in Mechelen bloed gegeven. Beiden zijn genezen van COVID-19 en hun plasma kan mogelijk gebruikt worden voor een onderzoek van UZ Leuven.

De twee werden vorige maand ziek maar zijn inmiddels zo goed als opnieuw de oude. Vooral de conditie laat het nog afweten en het zeer diep inademen is soms nog moeilijk. Nu Wauters en Brys hersteld zijn, wil Rode Kruis-Vlaanderen nagaan of hun bloedplasma kan ingezet worden in een studie van UZ Leuven, waarbij plasma dat antistoffen tegen het coronavirus bevat, kan worden gebruikt om mensen die zwaar ziek zijn te helpen bij hun herstel.

“We kunnen enkel bloedplasma van genezen mannen gebruiken, omdat vrouwen mogelijk stoffen in hun bloed hebben die het ziekteverloop zouden kunnen verergeren”, zegt Ine Tassignon, woordvoerster van Rode Kruis-Vlaanderen. “In deze studie hebben we geen tijd om bijkomend onderzoek op bloed van vrouwen te doen, daarom worden ze voorlopig uitgesloten.”

“Twee weken goed ziek geweest”

“Ik ben twee weken goed ziek geweest, en dat is niets in vergelijking met de mensen die in het ziekenhuis op intensieve zorg belanden”, zegt Koen Wauters. “Als ik daaraan denk, geef ik met plezier wat bloed of plasma dat kan helpen om die mensen een sneller herstel te kunnen bieden.”

De bloedstalen van Wauters en Brys worden nu onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen COVID-19 in hun bloedplasma. Binnen een kleine week weten ze of ze in aanmerking komen als plasmadonor. Indien dat het geval is, zullen ze uitgenodigd worden om 3 keer plasma te doneren, een engagement dat de twee met plezier aangaan.

Nog 400 plasmadonoren nodig

“Ik gaf ooit, heel lang geleden, eens bloed maar daarna nooit meer”, zegt Wauters. “Het excuus is de drukke agenda, maar dat is natuurlijk een belachelijk excuus als je weet dat slechts 3 procent van de mensen bloed doneert maar 70 procent van de mensen ooit bloed nodig heeft en dus een beroep moet doen op donaties. Ik ga echt mijn best doen om eens vaker langs te komen.”

Ook Brys is nog geen bloeddonor, maar belooft er werk van te maken. “Het is een klein prikje en het duurt echt niet lang. Als ik hiermee iemand kan helpen, doe ik dat met veel plezier.” Rode Kruis-Vlaanderen roept ook andere mannen die onlangs COVID-19 doormaakten op om te laten testen of hun bloedplasma antistoffen bevat. Voor de studie zijn minstens nog 400 bijkomende plasmadonoren nodig.