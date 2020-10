Koen Wauters openhartig na besmetting: “Mijn stem veranderde door corona”

Koen Wauters heeft voor het eerst gesproken na zijn coronabesmetting van een maand geleden. In een interview met VTM Nieuws vertelde de zanger van Clouseau dat zijn stem heser werd door de ziekte. Hij voelt zich nog steeds vermoeid.

Koen Wauters voelt zich “voor 90% oké” na zijn recente coronabesmetting, zo zei hij gisteren op de set van de nieuwe videoclip van Clouseau. De clip werd opgenomen voor het nummer ‘Zuurstof’ – een opvallende titel. “Soms lijkt het of ik stik, ik snak zo hard naar zuurstof”: het lijkt een verwijzing te zijn naar zijn ziekteproces, maar dat is het niet.

“‘Zuurstof’ is een ode aan de liefde en het perfecte antidotum in barre coronatijden. Kris en ik wilden absoluut een opgewekt nummer met een positieve boodschap en enthousiaste tekst” aldus Koen aan Het Laatste Nieuws. Maar het zag er wel even minder rooskleurig uit voor de zanger. Nadat hij vorige maand besmet geraakte met Covid-19, voelde hij zich “nog nooit zo moe”.

Hesere stem

Koen mocht na twee weken, waarvan één met milde symptomen zoals koorts, alweer aan de slag van zijn dokter, maar besloot zelf nog een week thuis te blijven. “Ik voelde me futloos, moe, weinig energiek. Vandaar dat ik me nog een derde week heb opgesloten.” Volgens VTM Nieuws besmette Koen tijdens zijn quarantaine ook zijn 14-jarige zoon Nono met het virus.

Ook Koens stem, het handelsmerk van Clouseau, had te lijden onder het coronavirus. “Mijn stem kleurde anders en afoon: schor en heser. Ik had ook geen kracht meer om uit te halen”, vertelt hij. “Maar dat is gelukkig achter de rug.” Koen voelt zich nu merkelijk beter. “Al voel ik nog wel vermoeidheid in mijn lijf. Vandaag kan ik al wel weer werken, maar nog niet lang of veel. Ik ben er zeker van dat ik veel geluk heb gehad”, besluit de 53-jarige zanger.