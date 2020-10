Cast van ‘Avengers’ houdt benefiet voor Joe Biden

De cast van de Marvel-superheldensaga ‘The Avengers’ komt morgen bijeen voor een virtuele benefiet ten voordele van presidentskandidaat Joe Biden. Dat melden Amerikaanse media.

Zouden onder meer present tekenen: Don Cheadle, Scarlett Johansson, Chris Evans, Mark Ruffalo, Paul Rudd en Zoe Saldana. Ook Bidens running mate, Kamala Harris, zal van de partij zijn. Het initiatief voorziet onder de naam ‘Voters Assemble!’ in een vraag-antwoordgesprek en een virtueel onderonsje met fans. De broers Russo, regisseurs van ‘Avengers: Infinity War’, zullen het gebeuren in goede banen leiden.

Wie toegang wil krijgen tot de virtuele benefiet, die morgennacht om 0u45 Belgische tijd van start gaat, kan geld doneren aan het Joe Biden Victory Fund.

