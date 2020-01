Marvel bevestigt komst eerste transgender personage

Marvel Studios-baas Kevin Feige heeft tijdens een vragenuurtje bevestigd dat er binnenkort voor het eerst een transgender personage in een Marvel-film te zien zal zijn. Het is nog niet zeker over welke film het juist gaat.

De geruchtenmolen over een transgender personage in een Marvel-productie draaide al langer op volle toeren, maar tijdens een vraag-en-antwoordsessie van de New York Film Academy met Marvel Studios-hoofd Kevin Feige nam die dus alle twijfels weg. Op de vraag van een student of er plannen waren om meer LGBTQ+-personages, en specifieker transgenders, in het Marvel-universum te introduceren, antwoordde Feige met “ja, absoluut”.

The Eternals

De transgender superheld zou zelfs niet lang op zich laten wachten. Feige gaf aan dat het personage er “zeer binnenkort” komt, “in een film die we op dit moment aan het inblikken zijn”. Over welke film het dan juist gaat en wanneer we de inclusieve primeur met eigen ogen in de zalen kunnen aanschouwen, liet hij echter niets los. Op dit moment is ‘The Eternals’, een film met onder andere Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani en Salma Hayek, wel het enige Marvel-project dat midden in de opnames zit.

Divers en inclusief

Tijdens de vragensessie, die voornamelijk over de toekomst van Marvel op het Disney +-streamingsplatform (Marvel Entertainment is sinds 2009 onderdeel van de Walt Disney Company, nvdr.) en virtual reality ging, zei Feige ook dat Marvel ernaar streeft om “divers en inclusief” te zijn. Twee van de films die dit jaar uitkomen zijn geregisseerd door vrouwen, net zoals sommige van de series die op het Disney+-platform zullen uitkomen, aldus Feige. Bovendien zijn in die series de rollen voor twee derde toebedeeld aan vrouwen. “Dat zorgt voor betere verhalen”, verklaarde de Marvel-baas. “Als je rond een tafel zit en iedereen lijkt op jou, dan zit je in de problemen. Daar ga je niet de beste verhalen mee maken.”