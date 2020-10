BIZAR. Experts waarschuwen voor nieuwe Tiktok-trend: “Flos je tanden niet met je haar!” (video)

Je tanden grondig flossen is voor velen een absolute must. Maar wat doe je als je opeens merkt dat je geen flosdraad meer hebt? Dan gebruik je toch gewoon je haar! Voor veel TikTokkers is dit dé oplossing, al hebben experts daar toch hun twijfels over…

Op TikTok verscheen onlangs een video waarin een vrouw een haar gebruikt om haar tanden te flossen: “Dit haartrucje is geweldig – je kan me niet op andere gedachten brengen.”

Onherstelbare schade

Degoutant, dachten wij. Maar wat blijkt? Heel wat mensen flossen hun tanden met hun haar! Maar de Britse Dr. Reena Wadia raadt dit ten stelligste af. “Het is essentieel dat je je tanden flost”, aldus de paradontoloog. “Maar het is ook belangrijk dat je de juiste tools gebruikt, anders kan je je gebit en tandvlees ernstig beschadigen, in die mate zelfs dat de schade onherstelbaar is.”