Wil je graag rechte tanden? Dit TikTok-trucje probeer je beter niet

Een recht gebit, we willen het liefst allemaal. Sommigen onder ons zijn op natuurlijke wijze gezegend met een nette rij tanden, maar heel wat anderen zijn genoodzaakt om de natuur een handje te helpen. Dat gebeurt normaal gezien in de tandartsstoel en op professionele wijze, maar zoals gebruikelijk vind je ook ditmaal een alternatief trucje op TikTok.

Hoewel sommige lifehacks op het sociale mediaplatform het proberen waard zijn, kan je andere maar beter zo ver mogelijk links laten liggen. Dit is zo’n typisch gevalletje dat allesbehalve geschikt is om thuis uit te testen.

Nagelvijl

Nu vraag je je natuurlijk af waarover we het al die tijd al hebben. Wel, op TikTok circuleert de laatste tijd een trucje waarbij mensen zichzelf met behulp van een nagelvijl een recht gebit bezorgen. Ja, dat hoor je goed. Een vijl. Wij krijgen kippenvel bij de gedachte alleen al, maar dat geldt blijkbaar niet voor iedereen. Sommige sociale mediagebruikers zien er geen graten in om de onderkant van hun tanden aan te pakken met een vijl om zo een recht randje te creëren. Natuurlijk is dat geen slim idee, want het tast je tandglazuur aan, met alle gevolgen van dien. Vijl je nog wat verder, dan zou je zelfs je zenuw kunnen beschadigen. Wil je je gebit aanpakken, richt je dan niet tot TikTok, maar tot je tandarts. Je hebt immers maar één gebit, dus zorg er goed voor.