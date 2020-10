Dief brengt gestolen pizza terug naar museum: “Dit was geen marketingstunt”

Een pizza, die deel uitmaakt van een installatie en vorige week werd gestolen op een tentoonstelling in het kunstencentrum STUK in Leuven, is terecht. De berouwvolle dief heeft het kunstwerk na een week teruggebracht.

De pizza margherita was onderdeel van een installatie van kunstenaar Siemen Van Gaubergen. Het gaat niet om een echte pizza, maar om een exemplaar dat getekend is met een airbrushpistool. Op beelden van bewakingscamera’s was te zien hoe twee mannen met het kunstwerk naar buiten liepen.

Het museum bleef niet bij de pakken zitten en stelde een opsporingsbericht op, dat massaal werd gedeeld. Dat bleef niet zonder gevolg: de dader kwam tot inkeer en bracht de pizza 7 dagen later in 1 stuk en onbeschadigd terug naar STUK. Op de camerabeelden zien we een jongeman met een grote tas het gebouw betreden en 10 seconden later met een lege tas weer naar buiten gaan. De pizza werd in de inkomhal gevonden.

“Geen marketingstunt”

Vanaf vandaag is de expo weer in zijn geheel te bewonderen!

Het museum kreeg naar eigen zeggen geregeld de vraag of het een marketingstunt betreft. Dit is niet het geval. “Al waren we natuurlijk wel blij met de aandacht”, blijft het museum eerlijk.

De tentoonstellingen van Mircea Cantor en Siemen Van Gaubergen zijn nog tot 13/12 te bewonderen in STUK.