Leuvense politie is op zoek naar gestolen… pizza margherita

De politie uit Leuven heeft een opmerkelijke zaak op te lossen. Ze zijn namelijk op zoek naar een gestolen pizza margherita. Geen echte, maar wel een geairbrushte. De nep-pizza is deel van een kunstwerk van Siemen Van Gaubergen en werd gestolen uit kunstencentrum STUK.



De expo van Siemen Van Gaubergen, een kunstenaar uit Schaarbeek, over nationale identiteit is sinds vorige week te bewonderen in kunstencentrum STUK in Leuven. In het café van het STUK hing een kunstinstallatie met zes pizza’s – geen echte, maar op doek geschilderd met airbrush.

Vorige week donderdag werd een van de pizza’s echter door jongeren gestolen. Het misdrijf vond plaats rond 11 uur ’s avonds en werd door de politie bevestigd. Het gaat dus niet om een kunstzinnige actie met dubbele pizzabodem.

Weddenschap

“We hebben camerabeelden waarop we zien dat twee jongeren met de pizza naar buiten gaan. Helaas kunnen we hun gezichten niet zien”, zegt Caroline Hendrickx van STUK aan Radio 2. “Het is dus een echte meeneempizza geworden, maar we zouden hem natuurlijk wel graag terug hebben. Wie hem ziet, laat ons best iets weten.”

Kunstenaar Siemen van Gaubergen kan wel om de diefstal lachen. “Het is mijn allereerste solo-tentoonstelling en meteen wordt een kunstwerk gestolen”, klinkt het. Siemen vermoedt dat het om een weddenschap onder dronken studenten gaat. Hij werkt nu aan een tekst die op de plaats van de gestolen pizza opgehangen zal worden.