STAYCATION. Duurzame mode en design door de ogen van bekende Gentenaars

Wil je Gent eens op een andere manier verkennen? Leg dan op eigen houtje één van de vijftien parcours af van ‘Walk Local’. Bekende Gentse koppen gidsen je langs hun favoriete hotspots in de binnenstad en ver daarbuiten. Onze favorieten? De designwandeling van Muller van Severen en de duurzame modeadresjes van Murielle Scherre.

Janne Vandevelde

Altijd al benieuwd geweest naar de favoriete lunchplekken van Bazart-zanger Mathieu Terryn en fotografe Marie Wynants of Bevergem-acteur Zouzou Ben Chikha? Nieuwsgierig naar het stamcafé van muzikante Charlotte Adigéry of voetballer Vadis Odjidja-Ofoe? Dankzij de vijftien wandelingen van Walk Local ontdek je de opvallendste bezienswaardigheden van de Oost-Vlaamse hoofdstad en heel wat geheime adresjes.

Om de Gentse ondernemers een hart onder de riem te steken, legt de stad Gent de nadruk op lokaal. “Deze wandelingen zijn een ideale manier om onze stad eens op een andere manier te leren kennen én brengen tal van fijne shop- en lunchadresjes onder de aandacht. Onze lokale handelaars en horeca-uitbaters kunnen op dit moment alle steun gebruiken. Lokaal wandelen én kopen is dus nog steeds het motto”, legt schepen Sofie Bracke (Open Vld) uit.

Duurzame mode

10 km – 15.500 stappen

Murielle Scherre, lingerieontwerpster en fotografe, leidt je pal door het centrum van haar stad. Zoals het een ontwerpster betaamt, ligt de focus op duurzame mode, maar dat is niet de enige kant van de stad van de Stroppendragers die Murielle je laat zien. Of zoals ze het zelf verwoordt: “Gent is chaos. Deze plek is all-in-one en liefst heel veel. Gent springt als kleurig onkruid tussen alle tegels van structuur.”

Enkele hotspots

Just Hazel

Het fair fashion and food concept Just Hazel is het geesteskind van drie Gentse vriendinnen met een hart voor mode, mens en milieu. Alles hier is fair trade, ecologisch en/of lokaal. Van de kledij en de lifestyle spulletjes tot het lekkers op je bord. Voor bubbels organiseren de dames er Hazelicious parties waar je shoppen kan combineren met eten. Je kan kiezen uit aperitief, brunch of High Tea.

La Fille d’O

Uiteraard raadt Murielle je ook aan eens te passeren in haar eigen lingeriewinkel. La Fille d’O staat voor vernieuwende en opvallende, maar ook comfortabele lingerie en swimwear voor vrouwen die volop in het leven staan.

MIEKE

Nu je lingeriecollectie is uitgebreid, is ook de rest van je kleerkast aan de beurt. Bij MIEKE shop je exclusieve damesmode die wat meer mag kosten. Je vindt er ecologische merken als People Tree, Studio Jux en Suite13. Geen massaproductie, maar vakmanschap, precisie en afwerking.

The Fallen Angels

In dit snuisterparadijs met retro prullaria ga je niet met lege handen naar buiten. Je hebt er keuze tussen originele oude reclame- en filmaffiches van begin 1900 tot 1970, oude emailborden, blikken dozen, oud speelgoed, knuffelberen, kitscherige postkaarten… Ook voor doorwinterde verzamelaars!

Prinsenhof

Na al dat shoppen kan je even tot rust komen in het Prinsenhof. Met zijn smalle middeleeuwse straatjes is de wijk een van de vele verborgen parels van Gent. De buurt dankt zijn naam aan de geboorte van Keizer Karel in 1500. In die tijd was het Prinsenhof ongeveer 2 ha groot en volledig ommuurd. Het hof telde meer dan 300 kamers, een dierentuin en een lusthof. In de 18de eeuw onderging het Prinsenhof hetzelfde industriële lot als het Gravensteen: op de ruïnes verrees een suikerraffinaderij en een zeepziederij, nog later kwam er een katoenstoomspinnerij. Van het Prinsenhof blijft nu enkel de ‘donkere poort’ over, zo genoemd omdat ze erg vervuild was door de fabrieken.

De Panda

Gent stikt van de vegetarische restaurants, maar als je er eentje moet uitkiezen, zouden wij voor De Panda gaan. Niet alleen voor de originele en kleurrijke keuken, maar ook voor het idyllische terras op het water.

Keizershof

Deze befaamde brasserie is gevestigd in een oud herenhuis op de Vrijdagmarkt. Op de binnenkoer is het heerlijk vertoeven. De kok kent zijn Belgische klassiekers zoals balletjes in tomatensaus, stoofvlees en sliptongen en serveert die met verse frietjes.

Design

9,5 km – 15.000 stappen

Fien Muller en Hannes van Severen vormen samen het designkoppel Muller Van Severen. Hun creatieve geesten brengen niet enkel visueel, maar ook architecturaal meer dynamiek in een ruimte. Al bijna 10 jaar behoort het koppel tot één van de meest prestigieuze Europese designteams. Het ideale duo om een parcour door Gent uit te stippelen met aandacht voor het visuele, creatieve én culinaire.

Enkele hotspots

De Superette

Chef-kok Kobe Desramaults is niet weg te slaan uit Gent: na bistro De Vitrine opende hij De Superette. In deze ambachtelijke bakkerij-brasserie met houtoven kan je de hele dag terecht: voor ontbijt, brunch of een drankje, maar ook voor een uitgebreide lunch of diner. En natuurlijk kan je er ook gewoon brood kopen, op basis van zuurdesemdeeg. Achter de houtoven staat de Amerikaanse broodexperte Sarah Lemke.

Hooft Frederic

In de Gouvernementstraat vind je de meubelgalerie van interieurontwerper en galerist Frederic Hooft, waar je atypisch design kan bewonderen. Zelfs als je niet op zoek bent naar een nieuw interieur, loont het de moeite om eens een kijkje te nemen.

Casa Argentaurum

Nog tot zondag 15 november kan je in deze kunstgalerij de tentoonstelling ‘That’s how the Light gets in’ van Isabel Devos bewonderen. Niet alleen de kunst is de moeite, de idyllische galerij kijkt ook uit op de Gentse binnenwateren. Let op, als je op vrijdag of zaterdag wilt langskomen, moet je eerst een afspraak maken.

De Krook

Dit architecturale kunstwerk is niet zomaar een bibliotheek, maar een unieke ontmoetingsplaats voor bewoners, studenten en bezoekers. Het imposante, glazen gebouw ligt op een plek die vroeger ‘Waalse Krook’ werd genoemd, in een bocht (‘krook’) van de Schelde, waar schepen steenkool uit Wallonië aanvoerden. Het monumentale gebouw, mét kunstige touch van Michaël Borremans, werd ontworpen door het Gentse architectenbureau Coussée & Goris architecten en hun partner TV RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes. Dit Spaanse architectuurbureau won ook al de Pritzkerprijs, de hoogste internationale onderscheiding voor architectuur.

Aan het water kan je gezellig zitten langs de Nelson Mandelapromenade, met zitruimte. Er zijn ook aanmeerplaatsen voorzien voor de plezierbootjes en taxiboten. De perfecte plek om de stadsdrukte te ontvluchten!

Design Museum Gent

Tijdens een designwandeling mag natuurlijk het Design Museum niet ontbreken. Dit museum is vanzelfsprekend gevestigd in een bijzonder pand. De indrukwekkende stadsresidentie in rococostijl werd in 1922 aangekocht door de Stad Gent. Achter de prachtige 18de-eeuwse gevel schuilt een modern, open gebouw. De permanente collectie, van art nouveau tot de hedendaagse designstromingen, wordt momenteel ondersteund door de tentoonsteling ‘Kleureyck’. Naar aanleiding van het Van Eyck-jaar ontdek je hier het belang van kleur in kunst en design, van de late middeleeuwen tot nu.

Copyright

Wil je een gepast souvenir aan je designuitstap mee naar huis nemen? De internationale boekhandel is gespecialiseerd in kunst, architectuur, fotografie, design en grafische vormgeving. Naar welke kunststroming of fotograaf je ook op zoek bent, hier vind je het salontafelboek van je dromen.

Boekenmarkt

Ben je nog niet uitgelezen, dan moet je zeker een bezoekje brengen aan de wekelijkse boekenmarkt op de Ajuinlei. Elke zondag stallen verkopers hier hun mooiste en meest zeldzame tweedehandsboeken uit. De setting aan het water doet ons zelfs denken aan de boekenkraampjes langs de Seine in Parijs.

De routes zijn gratis te downloaden via walklocal.gent.

Meer info op visit.gent.