STAYCATION. Stijlvol onthaasten in de Ardennen

Met de grote vakantie achter de rug en het nieuwe schooljaar voor de deur, zit je voor je het weet weer vast in de dagelijkse sleur. Voor een weekend vol rust ontvangt Slô je in het midden van de Ardense bossen in een off-grid hut, maar mét Instagramproof interieur.

Het dorpje Humain in de provincie Luxemburg zegt je waarschijnlijk niets. Er valt dan ook bitterweinig te beleven. Laat dat nu nét de bedoeling zijn van jouw weekendje weg met Slô.

Verstoppertje in het bos

In een 11 hectare groot bos aan de rand van het dorp liggen zes hutten verstopt. Via een lange hobbelweg rijd je twee dagen natuur en rust tegemoet. Bij een boshut denk je misschien aan vier houten muren en een slaapzak op de grond, maar de designs van Slô zijn ware architecturale parels. Je kan kiezen tusen drie ontwerpen: The Glass Cube, The Flying Fermette en The Cathedral. De boomhutten zijn een subtiele knipoog naar de typische mix van bouwstijlen in ons land: de moderne woning met veel glas, het huis in klassieke fermettestijl en de kerk of kathedraal. Door hun camouflageachtige kleur en vorm gaan ze volledig op in de omgeving.

De binnenkant van de hutten baadt dan weer in de populaire Scandinavische stijl. Het minimalistische interieur laat alle extra’s en prullaria van een hotelkamer achterwege, zodat je niet afgeleid raakt van de natuur. Dankzij de mix tussen hout en glas voel je je trouwens nooit opgesloten. Bij mooi weer ontbijt je op het terras tussen de bomen, bij koudere temperaturen warm je je op aan de houtkachel, speel je een gezelschapsspel met een warme chocomelk in de hand of staar je vanuit de grote ramen naar de regen.

Composttoilet voor dummies

Hoewel de cabins niet aangesloten zijn op het water- en elektriciteitsnetwerk, heb je er toch alle nutsvoorzieningen, al moet de stadsmus aan sommige oplossingen misschien wat wennen. Er zit bijvoorbeeld net genoeg water in het reservoir zodat elke gast 3 à 4 minuten onder een warme douche kan staan. Tip: als je samen onder de douche kruipt, heb je dubbel zo lang plezier…

Ook het toilet is lief voor Moeder Natuur. Het composttoilet is een zogenaamd ‘droog’ exemplaar, omdat het geen water verbruikt. Is het je eerste keer op een ecologische pot, dan doe je er goed aan de heuse handleiding door te nemen. Je kleine en grote boodschap moet immers van elkaar gescheiden worden, als je niet met vervelende geurtjes wilt zitten tenminste. Via een draaihendel moet je je uitwerpselen mengen met kokosvezel, om de smurrie om te toveren tot compost. Zo geef je letterlijk terug aan de natuur!

What does the fox say?

Je hoeft natuurlijk niet als een kluizenaar in je boomhut te blijven. Slô is de perfecte uitvalsbasis om de omgeving tussen de Ourthe en de Lessevallei te voet te verkennen. Vanuit Humain wandel je via bospaadjes en slingerwegen naar Aye, Havrenne, Hagrimont of Rochefort. Misschien spot je tijdens je avondwandeling wel een vos of een everzwijn? ’s Nachts schoten wij in elk geval wakker van het gehuil van een jonge vos, om ’s ochtends gewekt te worden door het getjilp van de vogeltjes. Een beter wekker kunnen wij ons niet voorstellen.

Janne Vandevelde

Vanaf 150 euro per nacht /// slo-escape.com