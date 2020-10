Jens Dendoncker over zijn vriendin Lauren Versnick: “Wat ziet zij in hemelsnaam in mij?”

Stand-upcomedian Jens Dendoncker is al een tijdje samen met Lauren Versnick, de knappe dochter van Lynn Wesenbeek. Hij vindt het nog steeds straf dat zij voor hem viel, zo vertelt hij in een interview.

Anderhalf jaar geleden kondigden Jens Dendoncker (30) en Lauren Versnick aan dat ze een relatie hebben. Lauren is de 26-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek. Een prachtige verschijning, en dat beseft Jens maar al te goed. “Ik zit soms in mijn zetel en dan zie ik haar naast mij zitten. Echt, dan heb ik vaak de neiging om mezelf in de arm te knijpen. Zo’n knappe, grappige, intelligente en getalenteerde vrouw! Wat ziet die in hemelsnaam in mij? Ik besef maar al te goed dat mijn lief, als het op uiterlijk aankomt, ‘boven mijn stand’ is. Maar ik geniet van elke dag met haar”, lezen we in TV Familie.

Eerste kus

Enkele maanden geleden blikte Lauren in ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’ terug op hun eerste kus. “Ik maakte de eerste move. Het was duidelijk dat hij gevoelens voor mij had, maar ik wist het nog niet goed. Ik vind het heel belangrijk dat je goed kan kussen met elkaar, dus draaide ik me naar hem toe. Ik zag zijn hart bonken in zijn keel. Dan heb ik hem maar uit zijn lijden verlost”, klonk het.