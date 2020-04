VIDEO. Lauren Versnick openhartig over eerste kus met Jens Dendoncker

Lauren Versnick heeft in een interview verteld hoe de eerste kus met haar vriend Jens Dendoncker verliep. “Ik zag zijn hart bonken in zijn keel”, klinkt het.

Een jaar geleden kondigden Jens Dendoncker en Lauren Versnick aan dat ze een relatie hebben. De 26-jarige dochter van Lynn Wesenbeek was te gast bij ‘Homeparty met Kat Kerkhofs’ en blikte onder meer terug op hun eerste kus. “Ik maakte de eerste move. Het was duidelijk dat hij gevoelens voor mij had, maar ik wist het nog niet goed. Ik vind het heel belangrijk dat je goed kunt kussen met elkaar, dus draaide ik me naar hem. Ik zag zijn hart bonken in zijn keel. Dan heb ik hem maar uit zijn lijden verlost”, herinnert ze zich.

Kinderwens

Met haar 26 lentes is de actrice en model nog jong, maar toch vroeg Kat of ze graag kinderen wil. “Ik heb niet echt een kinderwens. Ik vind kinderen wel schattig, maar niet langer dan voor een uurtje. Ik weet niet of ik het zou overleven mocht ik nu twee kinderen hebben gehad in quarantaine. Maar zeg nooit nooit”, klinkt het.

Epilepsie

Dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat Jens epilepsie heeft. “Zijn epilepsie is niet erfelijk, maar de druk op mij wordt wel groter. Hij mag bijvoorbeeld niet met de auto rijden of een kindje vasthouden, want wat als hij een aanval heeft op het moment dat hij een kind vasthoudt? Dus er zijn veel praktische dingen waar je rekening mee moet houden”, besluit ze.