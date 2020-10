Een Zuid-Afrikaanse wielrenner heeft een bijzonder moment op beeld vast kunnen leggen. “Terwijl we genoten van het uitzicht tijdens onze fietstocht, zag ik opeens hoe een struisvogel het gemunt had op onze koploper Ben” klinkt het in de omschrijving van de video. “Ik pakte meteen mijn smartphone en begon te filmen. Op een gegeven moment raakte het boze beest me bijna, maar gelukkig was Ben te sterk en moest de gespierde struisvogel alsnog opgeven.”