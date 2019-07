BIZAR. “Vreemde exotische vogel” blijkt toch niet zo speciaal te zijn

In een Brits dierenopvangcentrum wisten ze niet wat ze zagen, toen een knaloranje, exotisch lijkende ‘vuurvogel’ werd binnengebracht. Na een deftige schrobbeurt, bleek het om een doodgewone meeuw te gaan.

“Dit is één van de vreemdste slachtoffertjes die we hier ooit gezien hebben”, begint de Facebookpost van het Tiggywinkles Wildlife Hospital. “Hij werd gevonden door enkele burgers langs de weg. Toen ze belden om te zeggen dat ze een oranje vogel hadden gevonden, hadden we geen idee wat we konden verwachten.”

Afwasmiddel







Eenmaal terug in het dierenopvangcentrum ontdekten de verzorgers dat het beestje helemaal onder de currypoeder zat. “Het poeder zat overal waardoor hij niet meer kon vliegen.” Met behulp van afwasmiddel begonnen de verzorgers aan de helse klus. Na enkele uren was het dier weer helemaal schoon en bleek het om een meeuw te gaan. “Hij ziet er echt stukken beter uit en zal binnenkort vrijgelaten worden”, aldus Tiggywinkles.

Tikka Masala

Het is niet duidelijk hoe de meeuw bedekt raakte met het poeder. Wellicht viel hij in een bak Tikka Masala-saus of werd hij het slachtoffer van dierenmishandeling.