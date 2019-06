Douane vindt 37 levende vogels verstopt in krulijzers

Een man is gearresteerd in de luchthaven JFK in het Amerikaanse New York met 37 levende vinken in zijn bagage. De dieren zaten verstopt in krulijzers. De man wilde de vinken, die tot 2.700 euro per stuk kunnen opleveren, verkopen aan deelnemers van de vele vogelzangwedstrijden in Brooklyn.

Smokkelaars proberen steeds op nieuwe en originele manieren de douane te misleiden, maar dat lukt niet altijd. Zo is Francis Gurahoo, een 39-jarige Amerikaan uit Connecticut, op de luchthaven JFK in New York betrapt met 37 levende vinken in zijn handbagage. De douaniers ontdekten de vogels in de krulijzers die de verdachte met zich meedroeg. Hij was de vogels speciaal gaan halen in Guyana.

Een mooiere stem, dus veel waard







Uit gerechtsdocumenten blijkt dat Gurahoo toegaf dat hij hoopte de vogels te verkopen in Brooklyn. Daar worden veel vogelzangwedstrijden te houden. Per vogel wilde de smokkelaar omgerekend zo’n 2.700 euro hebben. Dat komt in totaal neer op een misgelopen som van 91.000 euro. Volgens Gurahoo waren de vogels het waard omdat de exemplaren uit Guyana veel mooier kunnen zingen.

Tijdens de wedstrijden worden de twee vogels naast elkaar gezet in een park. Een jury bepaalt dan welk dier de mooiste zangstem heeft. De winnaar van de wedstrijd kan bijna 4.500 euro waard zijn. In 2018 werden er op de Amerikaanse luchthavens zo’n 200 vinken in beslag genomen, meldt Sky News.