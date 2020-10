Corona kan permanent gehoorverlies veroorzaken

Britse wetenschappers hebben gewaarschuwd dat een besmetting met het coronavirus het gehoor kan aantasten. Er zijn al enkele concrete gevallen van langdurig gehoorverlies bekend. Een snelle behandeling met steroïden is evenwel mogelijk.

Hersenschade, geur- en smaakverlies, verminderde longcapaciteit: de lijst van nare lange termijngevolgen van een, soms zelfs milde, coronabesmetting was al behoorlijk lang. Daar komt er nu nog iets bij wat tevens een grote impact kan hebben op je levenskwaliteit: gehoorverlies – mogelijk permanent.

Het zijn enkele Britse wetenschappers die aan de alarmbel trekken. In een studie die dinsdag werd gepubliceerd in het British Medical Journal beschrijven ze vijf gevallen van perceptief gehoorverlies – waarbij het binnenoor of de zenuw die verantwoordelijk is voor geluid beschadigd of ontstoken geraakt – als gevolg van een coronabesmetting. Sommige van die patiënten ervoeren ernstige Covid-19-symptomen, maar andere waren slechts lichtjes ziek tot zelfs asymptomatisch.

Geen eerdere gehoorproblemen

Een van de gevallen is een 45-jarige Britse man met astma, die verder gezond en fit was. Hij werd ernstig ziek door een besmetting met het coronavirus en moest opgenomen worden op intensieve zorgen. Hij werd beademd, behandeld met het medicijn remdesivir en enkele steroïden. Een week nadat hij de intensieve zorgen had mogen verlaten, kreeg hij een pieptoon in zijn oren – tinnitus. Even later verloor hij het gehoor in zijn linkeroor.

Volgens de auteurs van de studie kan geen enkele van de toegediende medicijnen het gehoorverlies hebben veroorzaakt. De man had net als de vier andere beschreven gevallen ook geen eerdere problemen met zijn gehoor. Ook van auto-immuunziekten, griep of HIV – allemaal mogelijke oorzaken van het gehoorverlies – was geen sprake.

Luide ziekenhuisomgeving

Volgens auteur Dr. Stefania Koumpa is het nog niet exact geweten hoe het coronavirus gehoorverlies veroorzaakt, maar er zijn enkele mogelijke verklaringen. “Het is mogelijk dat het Sars-Cov-2-virus de cellen van het binnenoor binnendringt en celdood veroorzaakt. Het kan ook ervoor zorgen dat het lichaam ontstekingschemicaliën afgeeft die giftig kunnen zijn voor het binnenoor”, klinkt het in The Guardian.

Eerder onderzoek van audioloog Kevin Munro (Universiteit van Manchester), die niet betrokken was bij de nieuwe studie, bevestigt dat 16 van de 121 onderzochte coronapatiënten met een ziekenhuisopname twee maanden na hun ontslag gehoorproblemen hadden. Munro denkt echter dat er vele verklaringen mogelijk zijn, van het virus zelf over een reactie van het eigen immuunsysteem tot het feit dat gehoorproblemen misschien pas duidelijk worden in een luide ziekenhuisomgeving waar spreken nog bemoeilijkt wordt door mondmaskers.

Behandeling

Gelukkig is een (gedeeltelijke) genezing wel mogelijk, al moeten artsen er wel op tijd bij zijn. Een behandeling met steroïden kan de ontsteking bijvoorbeeld verminderen. De auteurs van de studie stellen dat het belangrijk is dat Covid-19-patiënten gevraagd worden naar gehoorverlies, zodat het zo snel mogelijk behandeld kan worden. “Zelfs eenzijdig gehoorverlies heeft grote gevolgen voor iemands levenskwaliteit indien het niet onmiddellijk wordt behandeld”, besluit Koumpa.