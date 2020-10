Bejaarde vrouw in Nederland overleden na herbesmetting met corona

In Nederland is een 89-jarige vrouw overleden nadat ze voor de tweede keer besmet was geraakt met het coronavirus. Dat bevestigen virologe Marion Koopmans en het ziekenhuis Erasmus MC na berichtgeving in diverse Nederlandse media.

De vrouw was eerder dit jaar voor het eerst ziek geworden. Ze had koorts en hoestte. Bij een test bleek dat ze het coronavirus onder de leden had. Na vijf dagen mocht ze het ziekenhuis verlaten. Haar klachten verdwenen, hoewel ze vermoeid bleef. Bijna twee maanden later werd ze weer ziek. Ze had koorts en ademnood en moest hoesten. Acht dagen later ging haar toestand achteruit en zo’n twee weken daarna overleed ze.

Kanker

Koopmans denkt dat de coronabesmetting de vrouw fataal is geworden “maar ze was al ernstig ziek”. De vrouw leed al aan de ziekte van Waldenström, een vorm van kanker waarbij een bepaald soort witte bloedcellen ongeremd wordt aangemaakt. De behandeling tast het afweersysteem aan.

Twee varianten

De onderzoekers vergeleken de ’vingerafdruk’ van het virus bij de eerste klachten met het virus waaraan ze is overleden. Het bleek om twee verschillende versies van het coronavirus te gaan, dus de vrouw was daadwerkelijk opnieuw besmet geraakt. Het was al bekend dat sommige ex-patiënten opnieuw besmet zijn geraakt.

Volgens het medische tijdschrift The Lancet Infectious Diseases is er tot hiertoe wereldwijd sprake van vijf bevestigde gevallen, waaronder in ons land en in Hongkong, Nederland, Ecuador en de Amerikaanse deelstaat Nevada. Er werden daarnaast ook gevallen gedocumenteerd door onderzoekers in Zuid-Korea en Israël, wat het aantal wetenschappelijk bewezen herbesmettingen op minstens een twintigtal brengt.

Onrustwekkend

Dat zijn er niet veel, maar het is wel onrustwekkend, onder meer aangezien het werkelijke aantal wellicht een pak hoger ligt, vermoeden wetenschappers. Van heel wat mensen weten we niet eens dat ze besmet zijn en bij degenen die wel (voor een tweede keer) positief testten, wordt niet altijd onderzocht of het gaat om een herbesmetting. De procedure daarvoor is namelijk moeilijk op grote schaal uit te voeren.