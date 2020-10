WTF. Man probeert oma weer tot leven te wekken, sloopt kerkhof

Een Amerikaanse man uit de zuidelijke staat Tennessee heeft een poging ondernomen om zijn oma weer tot leven te wekken. Helaas voor de rouwende kleinzoon is die poging om zijn oma in een zombie te veranderen op een mislukking uitgedraaid. Hij slaagde er wel in om de halve begraafplaats te slopen.

Maandag in de vroege uurtjes werd de politie in Knoxville opgeroepen omdat er een melding werd gemaakt van iemand die een kerkhof aan het vandaliseren was. Toen ze eenmaal op de plaats delict aanwezig waren, vonden ze de 34-jarige Danny Frazier tussen gebroken grafstenen en allerlei gaten in de grond.

30.000 dollar aan schade

Frazier vertelde de politie dat hij een poging deed om zijn in 2012 overleden grootmoeder opnieuw tot leven te wekken. De 34-jarige Frankenstein maakte zo’n 30.000 dollar aan schade tijdens zijn poging om zijn oma uit het dodenrijk te halen.

Inmiddels is de man gearresteerd. Op 19 oktober zal hij voor de rechter moeten verschijnen om een verklaring te geven voor zijn bijzondere actie.