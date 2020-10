“Ik vind deze cijfers echt beangstigend. Ik vrees dat er bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.” Dat zei professor klinische biologie Herman Goossens maandag op Radio 1. De professor denkt daarbij aan meer telewerken en alle evenementen stopzetten waar een superverspreider zou kunnen optreden, zoals indoorsporten.

Ook een nieuwe lockdown sluit hij niet uit, al benadrukt hij dat dat een politieke beslissing is. “Ik hoop dat we het kunnen vermijden. Maar we moeten er alles aan doen om te zorgen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan”, zei Goossens.

Op één na slechtste

“Ik had net nog overleg met onze Nederlandse collega’s, die morgen aan de regering maatregelen zullen voorstellen. Daar wordt al luidop gedacht aan een lockdown. In Nederland verdubbelt het aantal besmettingen elke tien dagen, bij ons elke zeven dagen. In Europa staat nu enkel Tsjechië nog voor ons.” Goossens verwacht in de toekomst nog meer heil van de teststrategie, en vermoedt dat ons land spoedig sneltesten zal aankopen.