Julie Van den Steen: “Hij had me bedrogen, maar ik smeekte hem om terug te komen”

Presentatrice Julie Van den Steen heeft in een interview verteld dat ze het moeilijk heeft om los te laten, ook in de liefde. “Ik geef mensen te veel kansen, omdat ik me ontzettend snel aan iemand hecht”, klinkt het.

Momenteel is Julie Van den Steen te zien als jurylid in ‘The Masked Singer’. Vorige maand raakte bekend dat ze gebroken heeft met haar vriend waarmee ze een goed jaar samen was. Daar heeft ze toch behoorlijk van afgezien. De 28-jarige presentatrice legt in Humo uit dat ze het lastig heeft om afscheid te nemen. “Ik heb de grootste moeite met loslaten. Nu doe ik dat minder met eten, maar nog altijd wel in mijn job. Ik wil de touwtjes in handen hebben over wat ik wanneer doe. In de liefde wil ik all the way gaan. Bij elke nieuwe relatie wil ik denken: dit is voor altijd, en fantaseren over een toekomst samen. Willen we na twee weken gaan samenwonen? Dan doen we dat”, vertelt ze.

Onzekerheid

Al heel haar leven schuilt er een diepgewortelde onzekerheid in Julie. Bedrog in vorige relaties heeft daar jammer genoeg aan bijgedragen. “Ik heb al ettelijke keren ontrouw mogen ervaren. Ook dat heeft bijgedragen tot mijn onzekerheid: ik ging altijd de schuld bij mezelf zoeken. Ben ik niet goed, niet mooi, niet grappig of interessant genoeg? Dat is dan mijn eerste reflex”, klinkt het.

Bedrogen

Die onzekerheid gaat zo ver dat ze soms té vergevingsgezind is. “Ik geef mensen te veel kansen, omdat ik me ontzettend snel aan iemand hecht. In het verleden heb ik een lief dat me had bedrogen zelfs nog gesmeekt om terug te komen. Mijn moeder werd er gek van: ‘Stop met altijd maar over je heen te laten lopen.’ Intussen weet ik: als hij je één keer bedriegt, doet hij het vast opnieuw. Over het algemeen valt er qua uiterlijk geen peil te trekken op het type mannen waarop ik val. Tenzij dan dat ze vaak ook niet op hun mondje gevallen zijn. Trek ik dat soort mannen aan? Of vallen zij op iemand als ik? Geen idee. Op Tinder kom ik hen alleszins niet tegen”, besluit ze.