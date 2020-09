Julie Van den Steen: “Toen ik tien kilo minder woog, voelde ik me tien keer zo slecht als nu”

Presentatrice Julie Van den Steen mag er dan wel erg goed uitzien, dat wil niet zeggen dat ze zich altijd goed voelt. Al zit ze wel beter in haar vel dan toen ze een stuk magerder was.

Het 28-jarige ‘The Masked Singer’-jurylid vertelt in een interview met Flair dat ze vroeger gepest werd met hoe ze eruitzag. Ze was niet zo mager als haar klasgenootjes en ze geloofde bijgevolg dat ze niet mooi was. “Ik schreef toen ik tien jaar was al in mijn dagboek dat ik mezelf dik en lelijk vond. Ik kreeg op jonge leeftijd al een serieuze groeispurt waardoor ik heupen en borsten kreeg, terwijl in mijn klas enkel maar magere meisjes zaten. Ik werd daar op school dan ook mee gepest, waardoor ik begon te geloven dat ik niet mooi was. In de modebladen, toen was er nog geen sociale media, en op televisie zag ik ook alleen maar magere modellen en actrices. Daardoor dacht ik letterlijk dat er iets mis was met mij omdat ik er anders uitzag en daar ook nog eens mee werd uitgelachen”, klinkt het.

Stralende Julie

Intussen zit ze een stuk beter in haar vel, mede door het feit dat ze niet meer het gevoel heeft dat ze moet afvallen. “Als ik stress heb of me niet goed in mijn vel voel, dan krijg ik niks door mijn keel. Er waren vroeger periodes dat ik het ontzettend druk had op het werk waardoor ik afviel en het feit dat mensen me op die momenten er altijd op wezen dat ik er keigoed uitzag, zorgde ervoor dat ik nog minder wilde eten. Op den duur dacht ik als ik magerder was, dat ik mooier was en dat de mensen me leuker vonden. Dat beeld heb ik gelukkig uit mijn hoofd gekregen, want toen ik tien kilo minder woog, voelde ik me eigenlijk tien keer zo slecht als nu. Ik was met niks anders bezig dan vermageren. Nu ik dit heb losgelaten, heb ik plots veel meer ruimte in mijn hoofd en is mijn leven aangenamer. Ik krijg nu ook vaak te horen dat ik meer straal en er gelukkiger uitzie”, legt ze uit.

Toch soms onzeker

Dat wil echter niet zeggen dat ze altijd zorgeloos door het leven gaat, ook al vinden sommige mensen dat ze met haar looks niet hoeft te klagen over haar uiterlijk. “Ik krijg die reactie vaak als ik zeg dat ik onzeker ben over mijn uiterlijk. Maar als ik mij zo voel, dan heb ik toch het recht om daarover te spreken. Het is niet omdat ik er volgens sommigen goed uitzie, dat ik me daarom niet slecht zou mogen voelen. Kendall Jenner of Bella Hadid zitten ongetwijfeld ook weleens slecht in hun vel, mogen zij zich dan niet zo voelen omdat ze maatje 32 hebben en er perfect uitzien? Neen, we zijn allemaal mensen die zich eens slecht voelen. Niet dat ik me vergelijk met modellen en sterren als hen, maar je snap het wel”, besluit ze.