Moeite met opstaan in het donker? Deze 3 tips helpen je uit bed

Het is bijna weer die tijd van het jaar dat we gaan slapen in het donker én ook opstaan voor zonsopgang. Afhankelijk van hoe vroeg je wekker afgaat natuurlijk. En eerlijk is eerlijk: opstaan in het holst van de nacht is zelfs voor de doorwinterde ochtendmens geen pretje. Hieronder 4 tips om het vroege opstaan draaglijk te maken.

1. Ritme is de sleutel

Eigenlijk werkt deze truc het ganse jaar door, maar vooral in deze tijd is het belangrijk om jezelf te dwingen elke avond rond dezelfde tijd naar bed te gaan en rond dezelfde tijd weer op te staan. Je zult merken dat je biologische klok dat erg prettig vindt, en binnen de kortste keren afgaat voordat je hersenen met dat loeiende geluid van je échte wekker moeten dealen. Voor het ultieme resultaat blijf je ook in het weekend trouw aan je ritme, al zou een sociaal leven daar een stokje voor mogen steken.

2. Snoozen is des duivels

In het verlengstuk van tip 1 is daar al nog een oncomfortabele tip: snooze nooit. Hoe heerlijk het ook aanvoelt wanneer je besluit dat je tóch nog tien minuten te blijven liggen, zo erg haat je jezelf wanneer je vervolgens geen tijd meer hebt om te ontbijten of je tanden te poetsen. Hoe verleidelijk het dus ook is: snoozen is een vergissing.

3. Zorg dat je overdag genoeg daglicht ziet

Om slaap te begrijpen moeten we eerst dieper ingaan op de werkwijze van onze hersenen. Die associëren een donkere ruimte namelijk met slaap, en een lichte kamer met energie. Als het buiten nog donker is als je opstaat, is het dus extra belangrijk om een beetje licht in de duisternis te creëren. Zet genoeg lampen aan wanneer je eenmaal uit bed bent gerold om je energielevel een beetje op te krikken.