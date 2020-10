Hoe groot is de kans dat Donald Trump overlijdt aan corona?

Zoals inmiddels iedereen weet heeft Donald Trump een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen het coronavirus opgelopen. Als 74-jarige, enigszins obese man valt hij in de risicogroep. Toch is de kans nog altijd vrij groot dat de Amerikaanse president er zo weer bovenop is.

Volgens een recent Brits onderzoek is de kans dat je als 75-jarige aan een coronabesmetting overlijdt 4,2 procent. Ter vergelijking: een 85-jarige heeft 14 procent kans om te sterven aan het virus, een 65-jarige maar 1,3 procent en een 55-jarige slechts 0,4 procent. Mannen hebben ook dubbel zoveel kans om serieus ziek te worden.

Overgewicht

Onbekend is verder of Trump last heeft van hoge bloeddruk, diabetes of hartaandoeningen. Maar ervan uitgaande dat dat niet het geval is, komt de totale kans op overlijden naar schatting iets boven de 1 op 20 te liggen, becijferde de Volkskrant.

Maar waarschijnlijk is het minder. De cijfers gaan over de eerste golf. Donald Trump heeft als groot voordeel dat hij de ziekte pas in de tweede golf opliep. De overlevingskansen zijn nu veel beter.