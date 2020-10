Heeft je vriend een diepe stem? Dan is er meer kans dat hij je bedriegt, zegt de wetenschap

We got it together, didn’t we? We definitely got our thing together, don’t we baby? Isn’t that nice? Je kan deze regels moeilijk anders horen dan in de diepe warme stem van Barry White. De zanger maakte furore zijn geliefden te bezingen, maar volgens de wetenschap is de kans groot dat zijn schatjes vaak bedroog.

Wat als James Bond met een hoog piepstemmetje zou vragen naar een martini – shaken, not stirred? Ons gevoel zegt dat we er dan heel wat minder voor zouden staan springen om door zijn slappe armpjes uit de zee gedragen te worden. Van jongs af aan wordt ons aangeleerd dat een diepe mannenstem staat voor kracht en viriliteit. Hoe dieper de mannenstem, hoe aantrekkelijker we het omhulsel dus vaak vinden.

Maar er zit een addertje onder het gras: hoe dieper de mannenstem, hoe groter de kans dat hij ons bedriegt. Dat hebben Chinese wetenschappers bevonden. Uit vorig onderzoek wisten we al dat we dat zelf vrij goed aanvoelden. Een man met een lage stem verdenken we vaker van ontrouw dan een man met een hoge stem, en bovendien kiezen we ook sneller voor die eerste als we zin hebben in een kortstondig avontuurtje in plaats van een lange relatie.

Grotere partnerkeuze

Het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Personality and Individual Differences, stelt dat ons aanvoelen dus wel degelijk klopt. Heeft je mannelijke partner een dieper timbre, dan is de kans groter dat hij een scheve schaats rijdt. Ze onderzochten daarvoor zo’n 300 mannelijke en vrouwelijke universiteitsstudenten, die ze eerst categoriseerden op basis van hun stemtoon en hen vervolgens vroegen hoe het met hun trouwheid tussen de lakens was gesteld.

Bij de vrouwen bleek er geen significant verband te bestaan tussen hun stemhoogte en de kans op scheefpoeperij, maar bij de bestudeerde mannen was dat wel zo. De wetenschappers stellen dat omdat een lagere mannenstem je aantrekkelijker maakt, je zo simpelweg meer keuze hebt en je eerst goed op de liefdesmarkt wil rondkijken voor je je aan iemand bindt.

Testosteron

Maar ook onze biologie zit er voor iets tussen. Lagere stemmen wijzen op hogere testosteronniveau’s, en dat leidt sneller tot ontrouw. Daartegenover staat dat mannen met minder testosteron en dus hogere stemmen, vaker meer en langer tevreden zijn met hun huwelijk en minder snel scheiden.

Meer onderzoek bij andere leeftijdsgroepen (universiteitsstudenten kunnen een meer losbandig beeld hebben van relaties en kunnen dus vaker aangeven vreemd te gaan) en bij andere culturen moet de resultaten echter nog bevestigen.