Nick uit ‘Blind Getrouwd’ ziet er plots anders uit: “Moet ik me scheren of niet?” (foto)

Nick Laenen droeg in ‘Blind Getrouwd’ steeds een stoppelbaardje, maar nu heeft hij zich een andere look aangemeten. Zijn ‘Blind Getrouwd’-match is echter niet bepaald overtuigd…

Nick werd in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld aan Christophe. De twee schoten goed met elkaar op, maar uiteindelijk besloten ze toch om niet getrouwd te blijven. Intussen vond Christophe de liefde al bij zijn huidige vriend Carl.

Geen fan

Onlangs besloot Nick om zijn stoppelbaardje in te ruilen voor een snor. Hij polste naar de mening van Christophe over zijn nieuwe look, maar die is kennelijk geen fan. “Het is duidelijk te lang geleden dat je mij gezien hebt. En ik had gehoopt dat je het nog tot maandag ging volhouden, maar de mental breakdown is duidelijk al begonnen”, reageerde Christophe.

Intussen vroeg Nick ook aan zijn volgers of hij zijn snor moet laten staan. Het antwoord was duidelijk: scheren maar!