Veerle uit ‘Boer zkt vrouw’ over kandidaat: “Zijn gedrag is soms ongepast”

In ‘Boer zkt vrouw’ strijden nog vier mannen voor het hart van Veerle. Een grote favoriet heeft ze nog niet, maar ze kan wel heel goed praten met Nelis en Thibaut. Alleen ondervindt ze bij die laatste wel een groot minpunt…

Het is razend spannend in ‘Boer zkt vrouw’. Paardenboerin Veerle lijkt een lichte voorkeur te hebben voor Nelis en Thibaut, maar er kan uiteraard nog veel veranderen. Met die twee heren kan ze erg goed praten, vooral dan met Nelis. “Nelis is een knappe kerel, ja, maar Thibaut is dat ook. Met Nelis had ik aanvankelijk iets persoonlijkere gesprekken dan met Thibaut, die toch vooral geïnteresseerd leek in het hele paardengebeuren. Ik kon met hem moeilijk over persoonlijke dingen praten, waardoor ik twijfelde of hij eigenlijk echt voor mij was gekomen. Anderzijds wist hij me vaak te verbazen en kwam hij onverwacht uit de hoek. Je ziet zowel Thibaut als Nelis evolueren in het programma. Nelis leerde veel bij over paarden en Thibaut stelde zich later meer open tegenover mij”, vertelt ze in Story.

Haantje-de-voorste

Waar ze het bij Thibaut wel moeilijk mee heeft, is het feit dat hij te veel wil opvallen in het bijzijn van anderen. “Veel hangt natuurlijk af van het moment en de situatie. Ik was soms echt onder de indruk, maar op andere momenten was zijn gedrag inderdaad ongepast en wist ik niet op welke manier ik moest reageren. Voor de anderen was het soms lastig dat hij zo’n haantje-de-voorste was. Anderzijds, dat is ook part of the game. Je weet dat er concurrentie zal zijn als je aan zo’n programma deelneemt. Naar het einde van de opnames toe voelde ik die concurrentiestrijd hard. Maar als vrouw is het natuurlijk wel leuk dat mannen om je strijden en je willen imponeren”, lacht ze.

Onregelmatig leven

De 30-jarige brunette zag haar vorige relaties keer op keer stranden door haar drukke agenda. Ze hoopt nu dan ook iemand te vinden die haar levensstijl wil en kan accepteren. “Ik heb twee lange relaties achter de rug, telkens van ongeveer twee jaar. Met één ex heb ik zelfs samengewoond, maar mijn relaties liepen vooral stuk op mijn onregelmatige werkagenda. Als het alarm afgaat omdat een merrie moet bevallen, laat ik alles vallen. Ook als ik bijvoorbeeld aan het koken ben. Dat betekent een heel onregelmatig bestaan. In het drukke seizoen, van april tot en met juni, eet ik de ene keer om zeven uur ’s avonds, de andere keer pas om tien uur. Ik kan me inbeelden dat zo’n schema niet altijd eenvoudig is voor mijn partner, maar voor mij is het wel belangrijk dat hij mijn werk begrijpt. Ik ben ook niet van plan om te verhuizen, want soms moet ik ’s nachts uit mijn bed om de paarden te helpen bevallen. Mijn toekomstige zal dus bij mij moeten intrekken. En dat betekent ook: op het erf van mijn ouders”, besluit ze.

Hieronder een foto van Thibaut: