Angelique uit ‘Boer zkt Vrouw’ vermoedt dat David haar om DEZE reden naar huis stuurde

Boer David heeft met Angelique een eerste kandidate naar huis gestuurd. Zij denkt te weten waarom hij haar wegstemde, al ontkent David dat meteen.

Einde verhaal voor Angelique in ‘Boer zkt Vrouw’. De 29-jarige brunette had boer David graag nog wat beter leren kennen, maar voor hem hoefde het niet meer. Angelique vermoedt dat zijn keuze vooral gebaseerd is op het feit dat ze geen kinderen heeft. “David is op zoek naar een moedertype, maar ik was de enige kandidate zonder kinderen”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Toch kinderwens

Hoewel ze tijdens gesprekken met David twijfelachtig overkwam als het over kinderen ging, ziet ze zichzelf wel ooit mama worden. “Ik kan heel goed met kinderen om. Voor hetzelfde geld had ik wél een kinderwens, maar was ik onvruchtbaar. Dat zou toch niet betekenen dat ik geen goede moeder kan zijn? Idealiter wil ik eentje van mezelf en een adoptiekindje. Er zijn zoveel kinderen zonder goede thuis of van wie de ouders kansarm zijn. Zo’n kind wil ik graag een warm nest geven”, klinkt het.

Twijfel

Volgens David speelde het feit dat Angelique kinderloos is geen rol. “Angelique hield zich vaak op de achtergrond, en dat deed mij twijfelen. Dat mijn keuze gebaseerd is op het feit dat ze geen kinderen heeft, is absoluut niet het geval. Mijn moeder vindt het inderdaad beter dat ik als papa van twee iemand zoek mét kinderen. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik wil gewoon een vrouw die mij gelukkig maakt”, reageert hij.