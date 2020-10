Trump heeft ziekenhuis verlaten: “Wees niet bang voor corona, laat het je leven niet beheersen”

Trump riep de Amerikanen opnieuw op om niet bang te zijn voor het coronavirus: “Laat je leven er niet door beheersen. Heb er geen schrik voor”, zo zei de president maandagavond in een vanop zijn balkon in het Witte Huis opgenomen video. “Ga naar buiten en wees voorzichtig”, klonk het voorts.

“Het ging niet zo goed met mij”, zei hij over zijn besmetting. “Maar twee dagen geleden voelde ik mij opnieuw geweldig, beter dan dat ik mij in lange tijd heb gevoeld”, aldus de president, om er dan aan toe te voegen dat zelf “misschien immuun is”. “Ik stond aan de frontlinie, ik heb het goede voorbeeld gegeven.”

“We hebben de beste medische apparatuur, we hebben de beste medicijnen – allemaal recent ontwikkeld”, verklaarde Trump ook nog, en hij benadrukte dat “het vaccin er zo aankomt”. Gezondheidsexperts in de VS verwachten echter dat de vaccins pas medio volgend jaar op grote schaal zullen kunnen worden toegediend.

De Amerikaanse president, die in het openbaar meestal geen mondmasker droeg en er vaak van werd beschuldigd erg nonchalant om te springen met de coronadreiging, verdedigde tot slot zijn houding. Hij wees er op dat hij wel naar buiten moest en leiding moest geven. “Ik wist dat het gevaarlijk was, maar ik moest het doen.”

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft inmiddels al fors gereageerd op de uitspraken van de president. “Ik heb een tweet gezien die hij heeft gestuurd, ze hebben mij die getoond, waarin hij zegt ’laat COVID jullie leven niet beheersen’. Vertel dat maar aan de 205.000 families die iemand hebben verloren”, sneerde een duidelijk boze Biden op een lokale televisiezender in Florida.

Don’t be afraid of Covid?!

You’ve been under round-the-clock care by the best doctors using the best drugs. Do you really think everyone has access to that?!

Sadly, I’m sure you’re aware of that disparity, you just don’t care

This is reckless to a shocking degree, even for you https://t.co/H8CGlD9DcZ

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 5, 2020