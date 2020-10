CORONACIJFERS. Dagrecord sneuvelt: meer dan 3.000 nieuwe besmettingen op 24 uur

Tussen 25 september en 1 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.103,3 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt maandag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat zijn er 32% meer dan in de voorgaande periode van zeven dagen.

Het aantal staalafnames bleef stabiel en van alle testen bleek 6,7% positief te zijn, waarmee de positiviteitsratio nog altijd in stijgende lijn zit. Alles samen testten sinds het begin van de pandemie in ons land al 130.235 mensen positief op COVID-19. Op woensdag 30 september was er bovendien sprake van een absoluut dagrecord: er werden toen 3.133 positieve testen geregistreerd.

“Het cijfer van drie contacten komt niet uit de lucht vallen. Dat staat ook al in ons Celevalrapport. Daarin staat dat je in code oranje je contacten moet beperken tot drie. Het is dus een vertaling van de realiteit naar wat wij hebben aanbevolen”, aldus infectiologe Erika Vlieghe in De Ochtend op Radio 1.

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Zo’n 10.064 personen zijn in België aan het virus bezweken. Tussen 25 september en 1 oktober stierven dagelijks gemiddeld 9,4 mensen aan het virus. In de ziekenhuizen werden de laatste week nog gemiddeld elke dag ruim 77 nieuwe patiënten opgenomen. Volgens de meest recente cijfers zijn 866 bedden ingenomen door COVID-patiënten, van wie er 186 intensieve zorgen nodig hebben.