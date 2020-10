Corona-afdelingen in onze ziekenhuizen lopen weer vol: “Situatie is nog niet alarmerend”

Heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen zien de capaciteit voor coronapatiënten op hun dienst intensieve zorgen verzadigd raken. De voorbije dagen is er een sterke toename van opnames op die diensten. «De situatie is nog niet alarmerend, maar baart ons wel zorgen», aldus Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. Intussen roept kersvers minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) op om het aantal nauwe contacten buiten het gezin te beperken tot drie.

Hoewel de situatie volgens Vandenbroucke «verontrustend» is, wil hij geen plaats geven aan paniek en improvisatie, klinkt het. «Op basis van het voorbereidend werk, raad ik iedereen aan om zijn of haar contacten buiten het huishouden te beperken tot maximaal drie personen, eerder dan vijf», aldus de minister.

Volgens Vandenbroucke moet te allen prijze «een situatie vermeden worden waarbij het nodig is om oudere mensen te isoleren en scholen te sluiten».

Broeihaard Brussel

Wat de situatie in de hoofdstad betreft, waar tussen 17 en 30 september 446 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld werden tegenover een nationaal gemiddelde van 213,8, herhaalde Vandenbroucke dat Brussel maatregelen genomen heeft. Zo moeten cafés en bars waar enkel drank geserveerd wordt, om 23 uur de deuren sluiten. Café-brasseries, waar wel een hapje te verkrijgen is, en restaurants mogen open blijven tot 1 uur.

Het aantal bedden dat op intensieve zorgen ingenomen wordt door coronapatiënten is op een week tijd met de helft toegenomen. Waar op vrijdag 25 september nog 109 bedden op intensieve zorgen ingenomen werden, waren dat er op vrijdag 163. Het gaat om het hoogste cijfer sinds 2 juni (172). Dat meldt Sciensano.

Onder meer Dirk Devroey, decaan aan de faculteit Geneeskunde van de VUB, reageerde ongerust op de stijgende cijfers. In een tweet waarschuwt hij «dat de reguliere zorg in het gedrang komt».