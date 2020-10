CORONACIJFERS. Ziekenhuisopnames en overlijdens stijgen verder

Het aantal patiënten dat met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen is opgenomen, blijft toenemen. Volgens voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano zijn nu 773 bedden ingenomen door coronapatiënten. Op maandag 28 september werd er zelfs een absoluut record genoteerd wat betreft nieuwe besmettingen.

Van 22 tot 28 september zijn er in België gemiddeld 1.628,7 nieuwe bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 8% in vergelijking met de zeven dagen die aan die periode voorafgingen. Erg opvallend is het dagcijfer voor maandag 28 september, toen niet minder dan 2.548 nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

Overlijdens en ziekenhuisopnames

Het percentage mensen dat positief blijkt bij een coronatest, neemt ook nog toe. Gemiddeld werd bij 5,6% van de tests een besmetting vastgesteld. Het aantal overlijdens steeg dan weer tot gemiddeld 7 per dag. Sinds het begin van de epidemie zijn in België al 10.023 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus.