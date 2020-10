Amerikaanse president Donald Trump en vrouw Melania testen positief op coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft Trump zelf bekendgemaakt op Twitter in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd).

“Vanavond hebben FLOTUS (First Lady of the United States, red.) en ik positief getest op COVID-19. We zullen onmiddellijk starten met een quarantaine en een herstelproces. We komen hier samen doorheen!”, aldus Trump.

Debat onzeker

De arts van het Witte Huis meldt dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen. Trump werd getest op het coronavirus nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks het virus had opgelopen. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg News zat de vrouw in quarantaine op het vliegtuig toen ze woensdag met de president terugkeerde van een campagnebijeenkomst in Minnesota.

Het volgende presidentsdebat is op 15 oktober. Vanwege de veertien dagen verplichte quarantaine in de Verenigde Staten, is het nog niet zeker of Trump daaraan kan deelnemen.