Waarom je koffie altijd NA je ontbijt moet drinken en niet ervoor

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat koffie drinken vóór het ontbijt minder goed voor de gezondheid is dan na het ontbijt.

Onderzoekers van de Universiteit van Bath in Engeland hebben ontdekt dat koffie drinken vóór het ontbijt de bloedsuikerspiegel kan aantasten. Koffie na het ontbijt lijkt dat gevolg niet te hebben. Dat is geen goed nieuws voor de helft van de koffiedrinkers, want zoveel mensen hebben de gewoonte om tussen het opstaan en het ontbijt een kop koffie te drinken. “Onze bloedsuikerspiegel wordt aangetast als koffie het eerste is waarmee ons lichaam in contact komt na een nachtje slapen, en al zeker na een verstoorde nachtrust. Eerst ontbijten en vervolgens eventueel koffie drinken kan dat verhelpen”, legt Professor James Betts uit in The Daily Mirror.

Driedelig onderzoek

Aan het onderzoek, dat uit drie delen bestond, namen 29 gezonde mannen en vrouwen deel. In het eerst experiment werd de deelnemers gevraagd om na een normale nacht een suikerhoudende drank te drinken. In het tweede luik werd hun nachtrust verstoord en moesten ze nadien tevens een suikerhoudende drank consumeren. In het derde deel werd hun slaap opnieuw verstoord, maar werd hen bij het opstaan een sterke zwarte koffie gegeven 30 minuten voor hun suikerhoudende drankje. Na elke test werden hun bloedstalen genomen na het suikerhoudende drankje.

Stijging met 50 procent

Uit de resultaten bleek dat de bloedsuikerspiegel niet verhoogde na een normale of verstoorde nachtrust. Koffie vóór het ontbijt resulteerde echter wél in een verhoogde bloedsuikerspiegel, en wel met 50%. “We moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen de mogelijk stimulerende voordelen van cafeïnehoudende koffie ’s morgens en een mogelijk hogere bloedsuikerspiegel. Het lijkt in dit opzicht beter om koffie pas na het ontbijt te drinken in plaats van ervoor”, klinkt het.