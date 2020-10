Neanderthaler-genen verhogen risico op ernstige klachten coronavirus

Volgens een Duits onderzoek is er mogelijk verband tussen een neanderthaler-gen en ernstige coronaklachten. Mensen met een bepaald gen zouden drie keer zo veel kans hebben om aan de beademing te komen wanneer zij besmet zijn met het coronavirus. Dat zeggen onderzoeker Hugo Zeberg en zijn collega’s van het Max Planck-Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig.

Naast de bekende risicofactoren, zoals leeftijd en onderliggende ziektes, werd deze zomer al ontdekt dat chromosoom 3 ook mogelijk een oorzaak zou kunnen zijn van een zwaar ziekteverloop. Onderzoeker Zeberg heeft dit gen-cluster nu geanalyseerd en vergeleken met de samenstelling van de genen van neanderthalers. De neanderthaler is een uitgestorven menssoort en leefde tientallen duizenden jaren geleden.

Afhankelijk van regio

De onderzoekers gebruikten het DNA van een 50.000 jaar oude neanderthaler uit Kroatië. “Het blijkt dat de moderne mens deze genvariant van de neanderthalers erfde toen ze zich zo’n 60.000 jaar geleden met elkaar vermengden”, zegt Zeberg. Dit gen komt vooral voor bij mensen in Zuid-Azië. In Europa heeft ongeveer een op de zes mensen het. In Afrika en Oost-Azië komt het daarentegen nauwelijks voor. Waarom mensen met dit bepaalde gen meer risico lopen, is niet duidelijk. Dat moet volgens de onderzoekers zo snel mogelijk worden onderzocht.