Religieuze leider die coronavirus op homohuwelijk stak, heeft nu zelf corona

De Oekraïense patriarch Filaret, een van de meest invloedrijke geestelijken van het land, heeft het coronavirus opgelopen. Zijn besmetting komt er nadat hij in maart de woede van de LGBTQIA+-gemeenschap op de hals haalde door te stellen dat het Covid-19-virus een goddelijke straf voor het homohuwelijk was.

De Oekraïens-Orthodoxe Kerk Patriarchaat van Kiev, die naar verluidt zo’n 15 miljoen aanhangers zou hebben op de Oekraïense bevolking van 42 miljoen, bevestigde vrijdag het nieuws over de Covid-19-besmetting van zijn leider in een Facebook-bericht. Volgens de verklaring is de 91-jarige Filaret opgenomen in het ziekenhuis, maar is zijn toestand stabiel. De Oekraïense website 11.2 international schrijft dat hij een longontsteking heeft. Dat Filaret nu besmet is met het coronavirus, is gezien zijn eerder homofobe uitspraken over de reden van de pandemie opvallend.

Goddelijke interventie