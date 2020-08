Vandaag opent de allereerste LGBTQIA+-tentoonstelling in België

In samenwerking met Antwerp Pride organiseert het Antwerpse M HKA van vandaag tot en met 6 september de tentoonstelling TOGETHER., gecureerd door kunstenaar Philip Huyghe. Verschillende kunstenaars werken in een bubbel samen rond thema’s die de LGBTQIA+-gemeenschap versterken. De tentoonstelling moet de Gay Pride Parade vervangen die door de coronamaatregelen niet kan doorgaan.

Dit jaar moest een feestjaar worden waarin de eerste Gay Pride Parade werd gevierd. Vijftig jaar geleden, op 28 juni 1970, exact een jaar na de beruchte Stonewall-rellen, vond in New York de eerste Gay Pride Parade plaats. Deze twee historische gebeurtenissen markeren het begin van de LGBTQIA+ Civil Rights Movement, die over de hele wereld erin geslaagd is belangrijke sociale veranderingen in te voeren.

Door de Coronamaatregelen is het de eerste keer dat er geen parade, manifestaties of feesten plaatsvinden. De organisatie van Antwerp Pride heeft daarom besloten om kleinere evenementen te programmeren onder de noemer Together we Pride, rekening houdend met de geldende veiligheidsvoorschriften. Daaronder valt de eerste LGBTQIA+-tentoonstelling in België. In het Antwerpse museum M HKA kan je vanaf vandaag het werk van onder andere Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Kasper Bosmans, Nan Goldin, Félix Gonzaléz-Torres, Cindy Sherman en Stef Van Looveren bewonderen.