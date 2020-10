Colruyt breidt maaltijdbezorgingsproject uit naar alle negentien Brusselse gemeenten

Rose Mary, het maaltijdbezorgingsproject van Colruyt Group, breidt enkele weken na de start al uit. Begin september begon het met de thuislevering van verse maaltijden in negen Brusselse gemeenten, maar vanaf woensdag 30 september wordt dat uitgebreid naar alle negentien Brusselse gemeenten.

Het concept Rose Mary kreeg vorm tijdens de coronacrisis. Omdat de workshops van Colruyt toen niet konden doorgaan, werd een van de keukens – in Ukkel – opengesteld voor echte koks. Zij bereiden er “verse, kwalitatieve, lekkere en wat specialere maaltijden”, die thuis alleen nog opgewarmd moeten worden, als alternatief voor wie geen tijd heeft om te koken.

Chefs

Een chef maakt dagelijks zeven verschillende verse gerechten klaar. Tweewekelijks verandert niet alleen het menu, maar komt ook een gastchef mee achter het fornuis staan. Deze week mag chef Ann Steyaert haar kookkunsten demonstreren met onder andere een pompoenlasagne met ricotta en Italiaanse ham of een pokébowl met gemarineerde zalm.

Bij de lancering begin september leverde Rose Mary aanvankelijk slechts maaltijden in negen Brusselse gemeenten, maar het project wordt nu uitgerold in het hele Brusselse gewest. De maaltijden worden met de fiets rondgebracht en Colruyt Group verzekert dat wie ’s ochtends bestelt, ’s avonds zijn of haar maaltijd thuis of op kantoor bezorgd krijgt.