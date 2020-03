Deze producten sloegen hamsteraars het meest in bij Colruyt

Supermarktketen Colruyt heeft de laatste weken duidelijk gemerkt dat mensen producten hamsteren uit angst voor de quarantainemaatregelen. Opvallend is dat klanten zowel meer verse items als langer houdbare voedingsmiddelen inslaan. Wij hebben de tien populairste producten bij hamsteraars opgelijst.

Ondanks alle verklaringen van de federale regering en mensen in de voedingsindustrie heeft de Belg er toch niet aan kunnen weerstaan: er is de voorbije weken stevig gehamsterd. Dat blijkt uit cijfers van supermarktketen Colruyt. Al sinds week 9 van dit jaar viel een meerverkoop van bepaalde producten te merken, vanaf week 11 spreekt het bedrijf van hamstergedrag. Uitschieters waren er donderdag 12 en dinsdag 17 maart, telkens na de aankondiging van nieuwe quarantainemaatregelen.

Het aantal klanten en verkochte producten bleef stijgen tot en met week 12. In week 13 normaliseerde het aantal klanten, maar bleven de winkelkarren groter dan anders. We kopen dus nog steeds meer in dan gewoonlijk. Daarbij grijpen we vooral naar producten die lang houdbaar blijven, zoals pasta, rijst, conserven, diepvriesvlees, diepvriesgroenten, diepvriesvis. Opvallend is dat ook verse groenten en fruit het goed doen. Colruyt veronderstelt dat door de sluiting van de horeca mensen vaker thuis koken.

Koning pasta regeert

Hieronder vind je een lijstje van de tien producten waarvan de verkoop de afgelopen weken het sterkst gestegen is.

Pasta

Rijst

Conserven

Bloem (en alles wat met bakken te maken heeft)

Toiletpapier

Soepen (blik of brik)

Diepvriesvlees

Luiers

Diepvriesgroenten

Hygiëne (zoals handzeep)

Colruyt verkocht twee keer zoveel pasta en rijst dan normaal. Omgerekend waren dat 1.400.000.000 rijstkorrels of elke week 40 vrachtwagens volgestouwd met pasta. Met al de bloem die de afgelopen weken de deur uitging, kunnen 2.500.000 ‘quarte quart’-cakes gebakken worden. Een kwart van de klanten kocht toiletpapier en dan telkens gemiddeld meer dan twintig rollen. Tot slot steeg de verkoop van conserven met 150%.