Brusselse musea maken vanaf 1 oktober “positieve comeback”

Vanaf donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober zetten veertig Brusselse musea zich in de schijnwerpers. Ze doen dat door plaats te bieden aan kunstenaars en culturele organisaties die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Het doel van het evenement is om op een positieve en veilige manier de somberheid van 2020 even te vergeten.

De nieuwe realiteit is soms erg ingewikkeld voor de musea, maar ook voor de vele andere culturele organisaties en de evenementensector. De vzw Brussels Museums creëerde daarom een ‘Comeback’. Van donderdag tot en met zondag gaan musea de samenwerking aan met externe artistieke en evenementiële partners. Samen brengen ze een uniek programma dat zich zowel binnen als buiten de muren van de deelnemende musea afspeelt.

Activiteiten allerhande

Meer dan zeventig verschillende activiteiten kunnen kleinschalig beleefd worden. Het programma is uitgebreid en is gevuld met concerten, performances, ontmoetingen met kunstenaars, kinderanimaties, gloednieuwe rondleidingen, wandelingen en tentoonstellingen. In het Stripmuseum bijvoorbeeld laat Madame la Professeure Postérieur je lichaam aan het woord tijdens een wilde aerobicssessie, terwijl de muzikanten van Beguided in het BELvue museum de Belgische geschiedenis muzikaal overlopen met een uiteenlopend repertoire dat gaat van de Brabançonne tot Sandra Kim.

Reserveren is in de huidige omstandigheden natuurlijk verplicht en kan via de website. De museumactiviteiten kosten 8 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Toegang tot de tentoonstellingen is inbegrepen.